Standing ovation per Draghi a Rimini: "Normale, è iI Re dei neoliberisti". Parla il sociologo De Masi: "L'unica agenda sociale è quella dei 5S" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Mentre politici e grandi media si sorprendono e rimangono quasi sbigottiti dagli applausi prolungati che la platea del meeting di Rimini ha riservato ieri a Mario Draghi (leggi articolo a pagina 3), c'è chi la pensa diversamente. "Mi scusi, ma cosa si aspettava? Mi pare del tutto coerente che il meeting di Rimini, 'patria' di Comunione e Liberazione, riservi questo trattamento all'uomo più neo-liberista che il nostro Paese ricordi". Chiaro come sempre il professor e sociologo Domenico De Masi. Che aggiunge: "Non dobbiamo mai dimenticarci che Mario Draghi, da segretario generale del Tesoro, è stato artefice negli anni '90 delle meggiori privatizzazioni del nostro Paese". Dunque la Standing-ovation era scontata, professore? Direi coerente con la storia ...

