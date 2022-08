Sono state ritirate le accuse contro il poliziotto che sparò e uccise Rayshard Brooks (Di mercoledì 24 agosto 2022) Mercoledì un procuratore della Georgia ha annunciato il ritiro di tutte le accuse contro Garrett Rolfe, il poliziotto statunitense che a giugno del 2020 aveva sparato e ucciso ad Atlanta Rayshard Brooks, un uomo afroamericano fermato mentre dormiva in auto in un parcheggio. Leggi su ilpost (Di mercoledì 24 agosto 2022) Mercoledì un procuratore della Georgia ha annunciato il ritiro di tutte leGarrett Rolfe, ilstatunitense che a giugno del 2020 aveva sparato e ucciso ad Atlanta, un uomo afroamericano fermato mentre dormiva in auto in un parcheggio.

