Sgarbi-Casini | Santanché-Cottarelli e Crippa-Castellone | le sfide più strane nei maggioritari Meloni | Letta e Renzi si incrociano a Milano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 agosto 2022)vsvs, Della Vedova vs Tremonti, Fiano vs Rauti: all’indomani del deposito delle liste saltano all’occhio lepiù inedite tra i big dei partiti candidati nei collegi uninominali previsti dal Rosatellum. Considerando anche la quota proporzionale, poi, gli incroci curiosi si moltiplicano e saltano fuori le “totali” ta i leader a Napoli, Roma e. Il più “chiacchierato” degli ultimi giorni è stato il collegio uninominale del Senato di Bologna, l’U03 della circoscrizione Emilia-Romagna, dove Pierferdinandoha strappato di nuovo la candidatura per il centrosinistra (nonostante le proteste dei circoli Pd) e se la vedrà da favorito con Vittorio, il vulcanico critico d’arte che ...