"Se lo votano...". Calenda passa agli insulti: la frase choc sugli elettori di Salvini (Di mercoledì 24 agosto 2022) Carlo Calenda continua a parlare mosso dall'odio per gli avversari politici. Ma adesso l'ex ministro dello Sviluppo economico ha fatto un salto di qualità. Non mette più solo nel mirino i leader avversari, ora insulta anche chi non sceglie di votare il centrino di Azione. Infatti anche oggi ha riservato la sua quotidiana dose di livore a Matteo Salvini e agli elettori della Lega. L'affondo è di quelli che pesanti che sfiorano l'insulto: "La quantità di cretinate che sta dicendo Salvini in questa campagna elettorale... se qualcuno ancora lo vota credendogli ha dei problemi". Parole di fuoco, quelle dette a Metropolis, che sottolineano quanto Calenda sia preoccupato di un disastro imminente dalle parti del Terzo Polo. Il suo odio per il centrodestra non ha freni: "Se si ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Carlocontinua a parlare mosso dall'odio per gli avversari politici. Ma adesso l'ex ministro dello Sviluppo economico ha fatto un salto di qualità. Non mette più solo nel mirino i leader avversari, ora insulta anche chi non sceglie di votare il centrino di Azione. Infatti anche oggi ha riservato la sua quotidiana dose di livore a Matteodella Lega. L'affondo è di quelli che pesanti che sfiorano l'insulto: "La quantità di cretinate che sta dicendoin questa campagna elettorale... se qualcuno ancora lo vota credendogli ha dei problemi". Parole di fuoco, quelle dette a Metropolis, che sottolineano quantosia preoccupato di un disastro imminente dalle parti del Terzo Polo. Il suo odio per il centrodestra non ha freni: "Se si ...

