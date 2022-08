Sapete cosa succedono a certi fiori e piante quando "sfioriscono"? Diventano cosmesi green (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sfrutta il potere di fiori, piante e semi la “fermented skincare”, tendenza arrivata direttamente dalla Corea e già diventata un trend anche nel nostro Paese. In cosa consiste? Attraverso il processo di fermentazione, alcuni ingredienti naturali Diventano particolarmente performanti nel contrastare infiammazioni cutanee, invecchiamento precoce e la formazione di rughe. Famosa già 4000 anni fa, la skincare fermentata oggi è tra le più richieste al mondo, perché etica, green e sostenibile. Fermented Skincare: i prodotti da provare per viso e corpo guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sfrutta il potere die semi la “fermented skincare”, tendenza arrivata direttamente dalla Corea e già diventata un trend anche nel nostro Paese. Inconsiste? Attraverso il processo di fermentazione, alcuni ingredienti naturaliparticolarmente performanti nel contrastare infiammazioni cutanee, invecchiamento precoce e la formazione di rughe. Famosa già 4000 anni fa, la skincare fermentata oggi è tra le più richieste al mondo, perché etica,e sostenibile. Fermented Skincare: i prodotti da provare per viso e corpo guarda le foto ...

mariamacina : RT @LueTommaso: Luigi Marattin è la persona più competente che abbiamo in economia. Mi auguro possa essere il prossimo ministro delle finan… - michy_scordo : RT @mantieniconcura: sapete la cosa che mi distrugge? i movimenti che fa. - Cronaca_di_un : RT @mantieniconcura: sapete la cosa che mi distrugge? i movimenti che fa. - LuvielEleonora : RT @LueTommaso: Luigi Marattin è la persona più competente che abbiamo in economia. Mi auguro possa essere il prossimo ministro delle finan… - MIBrutus : RT @LueTommaso: Luigi Marattin è la persona più competente che abbiamo in economia. Mi auguro possa essere il prossimo ministro delle finan… -