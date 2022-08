Roma, poliziotto travolge e uccide un giovane di 20 anni sullo scooter: era già stato sospeso dal servizio (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un poliziotto già in precedenza sospeso dal servizio, ha travolto e ucciso un ragazzo di 20 anni a bordo di uno scooter, in via Prenestina a Roma all'altezza dello svincolo per il Gra. Il poliziotto ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ungià in precedenzadal, ha travolto e ucciso un ragazzo di 20a bordo di uno, in via Prenestina aall'altezza dello svincolo per il Gra. Il...

