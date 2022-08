Ridotto in fin di vita da un rom per uno scambio di persona (Di mercoledì 24 agosto 2022) Emergono nuovi indizi sul brutale pestaggio subìto a Crotone dal giovane Davide Ferrerio, che continua a lottare fra la vita e la morte in ospedale: l'aggressore lo avrebbe scambiato per la persona che in precedenza aveva inviato una serie di messaggi ad un'amica minorenne Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 agosto 2022) Emergono nuovi indizi sul brutale pestaggio subìto a Crotone dal giovane Davide Ferrerio, che continua a lottare fra lae la morte in ospedale: l'aggressore lo avrebbe scambiato per lache in precedenza aveva inviato una serie di messaggi ad un'amica minorenne

nuova_venezia : Crotone, Davide Ferrerio ridotto in fin di vita per uno sbaglio: il colpevole ha scambiato persona - LaStampa : Crotone, Davide Ferrerio ridotto in fin di vita per uno sbaglio: il colpevole ha scambiato persona - newzit : #Crotone. Aggredito e ridotto in fin di vita per uno scambio di persona - CorriereAlpi : Crotone, Davide Ferrerio ridotto in fin di vita per uno sbaglio: il colpevole ha scambiato persona - LaStampa : Crotone, Davide Ferrerio ridotto in fin di vita per uno sbaglio: il colpevole ha scambiato persona -