Prezzo del gas ad Amsterdam vola a 301 euro MWh (+12,1%) (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nuovo record per il Prezzo del gas ad Amsterdam. Il future Ttf in scadenza a settembre fa segnare un rialzo del 12,1%, superando i 300 euro MWh a 301,8. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nuovo record per ildel gas ad. Il future Ttf in scadenza a settembre fa segnare un rialzo del 12,1%, superando i 300MWh a 301,8.

