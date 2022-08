Povertà | a rischio un italiano su cinque Per i bambini il dato peggiore dal 1995

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Più di unsu(il 20,1%) è a. E per quanto riguarda i, nel 2021 si è registrato ildal. Sono gli inquietanti dati del rapporto Eurostat sul ...

Più di un italiano su cinque (il 20,1%) è a rischio di povertà. E per quanto riguarda i bambini, nel 2021 si è registrato il dato peggiore dal 1995. Sono gli inquietanti dati del rapporto Eurostat sul tasso di povertà in Italia. Oggi però Eurostat (l'istituto di statistica dell'Unione europea) segnala come in Italia il tasso di rischio di povertà, ovvero la percentuale delle persone che hanno un reddito inferiore al 60% di quello mediano...