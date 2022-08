Pesante insulto razzista in campo | calciatore squalificato per 10 giornate in Molise

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Michele Zullo è statoper 10per insulti razzisti in. L’episodio risale a 5 mesi fa, durante un incontro di Prima categoria molisana tra il suo Sant’Angelo Limosano e l’Asd Lokomotiv Riccia risale a 5 mesi. Zullo avevamente offeso il centrocampista avversario di origini senegalesi, Lamine Sow: “Stai zitto scimmia di m***a”, le sue parole, udite anche dai presenti. Il Tribunale federale territoriale composto dal presidente Orestepiano e dagli avvocati Lucio Campa e Gabriele Siciliano, in data 22 agosto, ha accolto il deferimento disponendo l’applicazione della sanzione che consiste in 10di squalifica per il. Inoltre, la società Sant’Angelo Limosano è stata multata con 250€ per “responsabilità oggettiva”. La ...