Pazzi di Napoli: con la Juve Stabia tutto esaurito, la nuova alleanza con i tifosi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Napoli-Juve Stabia tutto esaurito, i tifosi riempiono lo stadio per la sfida amichevole al Diego Armando Maradona oggi. Quando il Napoli chiama i tifosi rispondono, quando si mettono in campo bellissime iniziative come un’amichevole a porte aperte e tutto gratuito, la gente apprezza. Non si tratta solo di un’operazione simpatia, ma di creare un’alleanza con tifosi, quella che ha sempre contraddistinto la piazza azzurra. Saranno in oltre 40mila allo stadio Diego Armando Maradona per applaudire i nuovi ed i vecchi acquisti del Napoli. È chiaro che ci sarà tanta curiosità per vedere in campo Ndombele, Simeone e Raspadori che non hanno giocato Napoli-Monza. Ma il pubblico ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 24 agosto 2022), iriempiono lo stadio per la sfida amichevole al Diego Armando Maradona oggi. Quando ilchiama irispondono, quando si mettono in campo bellissime iniziative come un’amichevole a porte aperte egratuito, la gente apprezza. Non si tratta solo di un’operazione simpatia, ma di creare un’con, quella che ha sempre contraddistinto la piazza azzurra. Saranno in oltre 40mila allo stadio Diego Armando Maradona per applaudire i nuovi ed i vecchi acquisti del. È chiaro che ci sarà tanta curiosità per vedere in campo Ndombele, Simeone e Raspadori che non hanno giocato-Monza. Ma il pubblico ...

