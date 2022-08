Manchester United, vicino Antony: pronti 100 milioni per il talento dell’Ajax (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Manchester United è in procinto di compiere un altro investimento rilevante, pari a circa 100 milioni di euro, per assicurarsi le prestazioni di Antony. L’esterno d’attacco brasiliano ha incantato gli appassionati di tutto il mondo con la maglia dell’Ajax, regalando prodezze tecniche con il suo mancino delicato; dopo averlo allenato proprio in Olanda, Erik Ten Hag, attualmente alla guida dei Red Devils, ha richiesto il suddetto rinforzo di mercato alla proprietà. Il club britannico ha intavolato una trattativa concreta e, stando alle colonne della stampa britannica, Antony sarebbe davvero a un passo dal vestire la maglia storica del Manchester United. Non solo Casemiro, quindi, tra i grandi colpi degli inglesi per questa sessione di mercato, ma ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilè in procinto di compiere un altro investimento rilevante, pari a circa 100di euro, per assicurarsi le prestazioni di. L’esterno d’attacco brasiliano ha incantato gli appassionati di tutto il mondo con la maglia, regalando prodezze tecniche con il suo mancino delicato; dopo averlo allenato proprio in Olanda, Erik Ten Hag, attualmente alla guida dei Red Devils, ha richiesto il suddetto rinforzo di mercato alla proprietà. Il club britannico ha intavolato una trattativa concreta e, stando alle colonne della stampa britannica,sarebbe davvero a un passo dal vestire la maglia storica del. Non solo Casemiro, quindi, tra i grandi colpi degli inglesi per questa sessione di mercato, ma ...

L'attaccante che farebbe al caso di tutti: El matador Ad ottobre del 2020 firma con il Manchester United, dove siglerà 17 reti nella prima stagione (numeri decenti vista comunque l'età e il contesto). Nello scorso anno, però, ha cominciato a dare i ... Chelsea, anche il Tottenham su Ziyech Commenta per primo Secondo quanto riportato da The Sun , su Hakim Ziyech ci sarebbe l'interesse del Milan , del Manchester United e dell' Ajax . A questi due club si sarebbe aggiunto il Tottenham di Antonio Conte. Corriere dello Sport Cristiano Ronaldo in Champions League: la nuova sfida a Messi Cristiano Ronaldo giocherà ancora in Champions League La nuova sfida a Messi: che suggestione per i tifosi. Cristiano Ronaldo pronto a lasciare il Manchester United entro i prossimi giorni.