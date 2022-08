Maltempo e temporali, estate in crisi: ecco fino a quando (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – estate in crisi per il Maltempo, con l’arrivo di temporali e grandine, ma non è tutto finito, spiegano gli esperti del sito www.iLMeteo.it. “Un ciclone dai Balcani sta spingendo aria instabile verso il meridione e parte delle regioni centrali con temporali anche intensi, durante il weekend si aprirà la porta atlantica e dalla Francia potrebbero arrivare piogge e temporali soprattutto verso il Nord. La famosa estate 2022, caldissima, anomala, iniziata in anticipo a Maggio, sembra aver perso il fiato, non avere più energia per portare il caldo africano ed il sole verso l’Italia. I temporali saranno dunque sempre più frequenti, ma non è tutto finito: la prossima settimana potrebbe essere decisamente migliore, gradevole e soleggiata da Nord ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) –inper il, con l’arrivo die grandine, ma non è tutto finito, spiegano gli esperti del sito www.iLMeteo.it. “Un ciclone dai Balcani sta spingendo aria instabile verso il meridione e parte delle regioni centrali conanche intensi, durante il weekend si aprirà la porta atlantica e dalla Francia potrebbero arrivare piogge esoprattutto verso il Nord. La famosa2022, caldissima, anomala, iniziata in anticipo a Maggio, sembra aver perso il fiato, non avere più energia per portare il caldo africano ed il sole verso l’Italia. Isaranno dunque sempre più frequenti, ma non è tutto finito: la prossima settimana potrebbe essere decisamente migliore, gradevole e soleggiata da Nord ...

DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #18agosto, in Lombardia e Veneto. ???? #AllertaGIALLA in 9 regioni. In arrivo temporal… - poliziadistato : In queste ore il #maltempo ha colpito varie parti d'Italia. Nelle foto l'intervento delle Volanti del commissariat… - infoitinterno : Ciclone dei Balcani verso il Sud: maltempo e forti temporali a causa del mare troppo caldo - quotidianodirg : Ciclone dei Balcani verso il Sud: #maltempo e forti temporali a causa del mare troppo caldo - telodogratis : Maltempo e temporali, estate in crisi: ecco fino a quando -