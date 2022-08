La sigla di Superquark: perché Piero Angela scelse l’Aria sulla quarta corda di Bach per il suo programma (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’estate 2022 verrà ricordata dagli italiani per essere stata una delle più calde dell’ultimo secolo e per la scomparsa di Piero Angela, il celebre divulgatore scientifico, conduttore televisivo e giornalista morto lo scorso 13 agosto. Oggi sono in tantissimi a ricordare la sigla di Superquark, il programma che più di ogni altri è riuscito ad avvicinare i cittadini alla Scienza, a incuriosirsi di fronte a una materia per certi versi difficile, ma per tanti altri affascinante. E quella sigla così diversa da quella degli altri show televisivi risuona oggi nelle menti di milioni di persone, come se avesse il potere di mantenere in vita il ricordo del leggendario conduttore. Qual è la sigla di Superquark: ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’estate 2022 verrà rita dagli italiani per essere stata una delle più calde dell’ultimo secolo e per la scomparsa di, il celebre divulgatore scientifico, conduttore televisivo e giornalista morto lo scorso 13 agosto. Oggi sono in tantissimi a rire ladi, ilche più di ogni altri è riuscito ad avvicinare i cittadini alla Scienza, a incuriosirsi di fronte a una materia per certi versi difficile, ma per tanti altri affascinante. E quellacosì diversa da quella degli altri show televisivi risuona oggi nelle menti di milioni di persone, come se avesse il potere di mantenere in vita il ricordo del leggendario conduttore. Qual è ladi: ...

J__kcaj : Se leggi questo thread con in sottofondo la sigla di Superquark ti paghiamo @Maicuntent1986 - lostekke : @Silvja78 @anna_frank2 Se non sbaglio appare quando mandano la sigla di #SuperQuark, per ovvie ragioni. - MikyS03 : @Silvja78 È partita la sigla di Superquark - infoitinterno : Addio a Piero Angela, le note della celebre sigla di Superquark e un razzo vicino al feretro - Anja_Ja12 : RT @DivulgoConAnsia: La sigla di #Superquark , da sempre gioia e delizia. Oggi è uno strazio, ma io farò finta che non sia una registrazion… -