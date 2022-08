La serie tv Mercoledì di Tim Burton sta nascondendo la presenza dell’iconico zio Fester? (Di mercoledì 24 agosto 2022) La serie tv Mercoledì non ha ancora accennato alla presenza dell’iconico zio Fester, uno dei membri chiave della Famiglia Addams. Il co-creatore Alfred Gough ha però lanciato qualche indizio. La serie tv Mercoledì è incentrata sull’omonimo personaggio della famiglia Addams, interpretata da Jenna Ortega. La storia segue la sua istruzione all’Accademia Nevermore dove impara a padroneggiare le sue capacità psichiche mentre viene coinvolta in una serie di misteriosi omicidi e allo stesso tempo esplora il passato della sua famiglia. Nel cast della serie tv Mercoledì anche Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia; Luis Guzmán è Gomez; Isaac Ordonez interpreta Pugsley; George Burcea è Lurch; e Victor Dorobantu è ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) Latvnon ha ancora accennato allazio, uno dei membri chiave della Famiglia Addams. Il co-creatore Alfred Gough ha però lanciato qualche indizio. Latvè incentrata sull’omonimo personaggio della famiglia Addams, interpretata da Jenna Ortega. La storia segue la sua istruzione all’Accademia Nevermore dove impara a padroneggiare le sue capacità psichiche mentre viene coinvolta in unadi misteriosi omicidi e allo stesso tempo esplora il passato della sua famiglia. Nel cast dellatvanche Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia; Luis Guzmán è Gomez; Isaac Ordonez interpreta Pugsley; George Burcea è Lurch; e Victor Dorobantu è ...

