Italia in pre-allerta sul gas. Quando scattano i razionamenti: il piano del governo (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'Italia resta in pre-allerta e non è previsto, almeno nell'immediato, un passaggio al livello di allarme per la crisi del gas. Da Palazzo Chigi arrivano segnali confortanti nonostante le tensioni sui mercati dove i prezzi hanno ormai sfiorato la soglia psicologica dei 300 euro al Megawatt ora. Intanto il piano di risparmio del governo è pronto: gli ultimi ritocchi e verrà presentato, con ogni probabilità la settimana prossima. Le misure secondo indiscrezioni prevedono risparmi crescenti a seconda del livello di allerta per riscaldamento e condizionamento nel pubblico e per i privati e tagli nell'illuminazione pubblica. Per il momento l'Italia, sull'emergenza gas, "rimane in preallerta, non c'è nessun motivo di passare al livello 2, di allarme", ...

