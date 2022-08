Inter | rientrato l’allarme per Bellanova | possibile convocazione per venerdì

(Di mercoledì 24 agosto 2022)verso laper Lazio-Sembra esserein casa. L’esterno arrivato in questo mercato dal Cagliari, nei giorni scorsi ha svolto qualche seduta di allenamento differenziata per smaltire una piccola botta alla caviglia. Il giocatore potrebbe essere dunque regolarmente tra i convocati di Simone Inzaghi in vista della partita dicontro la Lazio. L'articolo proviene damagazine.

Discorso valido per Juventus, Milan,, ma non solo, con il passare delle ore si entra nei ... si lavora al prestito con obbligo di riscatto.12.29 - Memphis Depay ètra i convocati per ...... altre comee Milan hanno cercato soprattutto di puntellare i rispettivi gruppi già forti e ... L'italo - brasiliano,al Chelsea dopo il prestito della scorsa stagione al Lione, è stato ... Inter, le ultime da Appiano: Mkhitaryan punta il derby, allarme rientrato per Bellanova Secondo 'Tuttosport', le multe poste dalla Uefa per Inter, Roma, Juve e Milan oscilleranno tra 3 e 5 milioni di euro anche se non c'è nulla di definito ...Ci sono anche Inter, Roma, Juventus e Milan sotto l’attenzione della UEFA per i risultati finanziari ottenuti nell’ultimo triennio. Nei prossimi giorni l’ente calcistico pubblicherà un comunicato in c ...