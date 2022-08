Il Dott Roberto Bizioli di Scordia | “L' importanza della chirurgia per ristabilire l' equilibrio orale tra denti e bocca è sottovalutata”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 agosto 2022) (Brescia, 24 Agosto 2022) - Interventi ambulatoriali chirurgici,: “Dietro ad un intervento c'è la giusta proporzione tra professionalità e diagnosi” Brescia, 24 Agosto 2022 - “Ladentale specialistica permette il ripristino dell'dell'apparato”, spiega ildell'omonimo Debitoo in riferimento all'impiego di nuovi sussidi tecnologici in ambito ambulatoriale. “Software 3D per aiutare ladentale? Sono già impiegati e potrebbero diventare un'importante componente diagnostica in ambulatorio”. Quando si parla diodontoiatrica si è soliti intendere una vasta gamma di terapie chirurgiche limitate al solo cavoche possono essere portate a termine in ...