Governo: Draghi a giovani Meeting, 'siete speranza della politica' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Due brevi considerazioni prima di passare alla parte più formale del mio discorso: grazie per il calore di questo applauso, grazie per la vostra accoglienza. Questo entusiasmo mi colpisce molto nel profondo. Voi giovani -oggi parlerò soprattutto ai giovani- vivete la politica come ideali da condividere, come impegno sociale, come testimonianza di una vita coerente con questi ideali. Voi riflettete, combattete, costruite. Ecco perché l'accoglienza, il vostro entusiasmo, mi colpiscono molto, perché voi siete la speranza della politica". Così il premier Mario Draghi intervenendo al Meeting di Rimini. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Due brevi considerazioni prima di passare alla parte più formale del mio discorso: grazie per il calore di questo applauso, grazie per la vostra accoglienza. Questo entusiasmo mi colpisce molto nel profondo. Voi-oggi parlerò soprattutto ai- vivete lacome ideali da condividere, come impegno sociale, come testimonianza di una vita coerente con questi ideali. Voi riflettete, combattete, costruite. Ecco perché l'accoglienza, il vostro entusiasmo, mi colpiscono molto, perché voila". Così il premier Mariointervenendo aldi Rimini.

ItaliaViva : I governi che hanno garantito la crescita maggiore a manifatturiero, industria, turismo sono stati il #GovernoRenzi… - Ettore_Rosato : Bisogna raccontare al Paese cose credibili, dicendo le cose che si potranno realizzare e non il libro dei desideri.… - demagistris : Salvini fa il pacifista in campagna elettorale, poi continua a sedere nel governo Draghi come tutti gli altri. Firm… - SUSANNA60128891 : RT @sciantokescia: @flayawa @renatosil8 Credo che Ti ricrederai. Tutti, tutti, daranno la colpa a Putin ed a chi ha fatto cadere il governo… - superprincipe83 : RT @gparagone: Governo #Draghi tenuto in piedi da una schiera incredibile di partiti. Da Salvini a Speranza, dalla Ronzulli al M5S passand… -