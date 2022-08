Gli analisti credono che gli indecisi siano tanti, ma forse sono troppi quelli che hanno già scelto (Di mercoledì 24 agosto 2022) Aproposito delle elezioni del 25 settembre: gli elettori che ancora non hanno scelto per chi votare, i famosi indecisi che ai leader politici fanno gola o paura a seconda del vantaggio o svantaggio nei sondaggi, vengono stimati fra il 20 per cento e il 40 per cento. Secondo gli analisti sono tante persone. A me invece sembrano troppo poche. Al contrario, sono assai più impressionato da quanti hanno già deciso per chi votare, quelli che intendono sin da subito affluire alle urne: più del 60 per cento. sono tantissimi: cosa li spinge ad andare a votare ancora una volta? Ma soprattutto, per chi? Non so se voglio saperlo veramente, credo sia più una domanda retorica. In base a cosa daranno il loro voto a Tizia Meloni, a ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 24 agosto 2022) Aproposito delle elezioni del 25 settembre: gli elettori che ancora nonper chi votare, i famosiche ai leader politici fanno gola o paura a seconda del vantaggio o svantaggio nei sondaggi, vengono stimati fra il 20 per cento e il 40 per cento. Secondo glitante persone. A me invece sembrano troppo poche. Al contrario,assai più impressionato da quantigià deciso per chi votare,che intendono sin da subito affluire alle urne: più del 60 per cento.ssimi: cosa li spinge ad andare a votare ancora una volta? Ma soprattutto, per chi? Non so se voglio saperlo veramente, credo sia più una domanda retorica. In base a cosa daranno il loro voto a Tizia Meloni, a ...

