Giro di Germania | Ganna torna alla vittoria nel cronoprologo

Torna al successo Filippo Ganna: il 26enne piemontese di Ineos - Grenadiers ha conquistato il cronoprologo di apertura a Weimar del Giro di Germania: 2600 metri in 2'56', media 53,182; meglio per 2' dell'olandese Mollema e per 3' sul tedesco Politt, con Bettiol ottavo a 6' e Bernal 73° a 17'. Per Ganna è il 22° successo da pro', ... Giro di Germania 2022 - Filippo Ganna divora il prologo di Weimar e torna alla vittoria: rivivi l'arrivo Torna al successo Filippo Ganna: il 26enne piemontese di Ineos-Grenadiers ha conquistato il cronoprologo di apertura a Weimar del Giro di Germania: 2600 metri in 2'56", media 53,182; meglio per 2" ... La Germania del leader Michel Hessmann lascia spazio ... che quest'anno ha già conquistato un sorprendente terzo posto di tappa al Giro d'Italia di categoria. Le danze si aprono a 6 chilometri ...