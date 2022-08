Fiorentina, l'agente di Benassi: 'Torino? Non è vero, penso che succederà questo...' (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'agente di Marco Benassi, Francesco Romano, è stato intervistato da Torinogranata.it in merito alle voci sul possibile trasferimento... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'di Marco, Francesco Romano, è stato intervistato dagranata.it in merito alle voci sul possibile trasferimento...

LabaroViola_ : L’agente di Benassi annuncia: “Penso proprio che resterà alla Fiorentina, non è vero che va al Torino” - fiorentina_it : #Fiorentina, le parole dell’agente di #Benassi - corradone91 : @Inter_Scout Ottimo centrocampista, farebbe bene in tutte le squadre dalla Fiorentina in giù. Quando non hai l'agente giusto... - fiorentina_it : #Bianco ha rinnovato con la #Fiorentina. L'agente a @fiorentina_it : 'Rinnovo meritato. La società ha rifiutato ogn… -