Ferrari | morto a Sapri l’ingegnere “papà” della F40

(Di mercoledì 24 agosto 2022) E’, nel Salernitano, Nicola Materazzi,‘papa”F40. Nato a Caselle in Pittari 83 anni fa, e’ stato un pioniere nei motori. Materazzi era uno dei principali specialisti italiani di turbocompressori su cui aveva lavorato dagli anni Settanta. Laureato alla facoltà di Ingegneria meccanica dell’universita’ di Napoli Federico II,fu assunto nel team tecnico Lancia a Torino come specialista di calcoli su telaio, sospensioni e strutture sterzo. Sviluppo’ la Lancia Stratos per i rally. Dal 1971 fu responsabile Ufficio Calcoli e dal 1974 passò al Reparto Corse, dove lavorò nel team di progettazione diventando responsabile dell’applicazione del Turbo e dello sviluppo sull’aerodinamicaStratos Silhouette Gruppo 5. Nel 1978, fu chiamato alla Abarth per ...

È venuto a mancare all'età di 83 anni Nicola Materazzi l'ingegnere nato a Caselle in Pittari in provincia di Salerno diventato celebre per aver progettato laF40 , una delle supercar più apprezzate di sempre. Oltre alla F40, Materazzi ha progettato anche la 288 GTO, la Bugatti EB110 e la B Engineering Edonis. Laureatosi in ingegneria meccanica all'...E' morto a Sapri, nel Salernitano, Nicola Materazzi, l'ingegnere 'papa" della Ferrari F40. Nato a Caselle in Pittari 83 anni fa, e' stato un pioniere nei motori. Materazzi era uno dei principali speci ...L'ingegnere originario del Cilento si è spento all'età di 83 anni. Tra le sue creature, supercar uniche come la Ferrari F40, la 288 GTO e la Bugatti EB110 ...