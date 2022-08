Elezioni politiche 2022, Letta: “Io premier? Se me lo chiedono, lo faccio” (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – “Io premier? Se me lo chiedono, lo faccio”. Così Enrico Letta a Rtl 102.5 spiegando che il nome del premier dipenderà dal peso dei partiti e questo si vedrà solo dopo il voto alle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Quanto al M5S e alle Elezioni regionali in Sicilia, “io penso che la delusione Conte l’abbia data soprattutto ai siciliani che hanno partecipato alle primarie. Per motivi incomprensibili si è tradito il patto con i cittadini che hanno votato alle primarie. Penso che ci sia una parola tradita e penso che questo sia un danno”. “C’è un levantinismo nella nostra politica che mi preoccupa, per me paga la parola data” ha detto Letta. Riguardo a Carlo Calenda, quella della vicenda con il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – “Io? Se me lo, lo”. Così Enricoa Rtl 102.5 spiegando che il nome deldipenderà dal peso dei partiti e questo si vedrà solo dopo il voto alledel 25 settembre. Quanto al M5S e alleregionali in Sicilia, “io penso che la delusione Conte l’abbia data soprattutto ai siciliani che hanno partecipato alle primarie. Per motivi incomprensibili si è tradito il patto con i cittadini che hanno votato alle primarie. Penso che ci sia una parola tradita e penso che questo sia un danno”. “C’è un levantinismo nella nostra politica che mi preoccupa, per me paga la parola data” ha detto. Riguardo a Carlo Calenda, quella della vicenda con il ...

