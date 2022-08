**Elezioni: Letta, 'io premier? Se me lo chiedono, lo faccio'** (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Io premier? Se me lo chiedono, lo faccio". Così Enrico Letta a Rtl 102.5 spiegando che il nome del premier dipenderà dal peso dei partiti e questo si vedrà solo dopo il voto. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Io? Se me lo, lo". Così Enricoa Rtl 102.5 spiegando che il nome deldipenderà dal peso dei partiti e questo si vedrà solo dopo il voto.

