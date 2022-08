Covid, oltre 175mila vittime in Italia. Il bollettino: 25.389 casi e 112 morti, oltre 200 ricoverati in meno (Di mercoledì 24 agosto 2022) Covid in Italia , il bollettino di mercoledì 24 agosto 2022 del Ministero della Salute . I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 25.389 su 174.227 tamponi (ieri erano stati 35.360 su 207. Leggi su leggo (Di mercoledì 24 agosto 2022)in, ildi mercoledì 24 agosto 2022 del Ministero della Salute . I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 25.389 su 174.227 tamponi (ieri erano stati 35.360 su 207.

_Nico_Piro_ : il mercato dei taxi dove sono scomparsi 1/4 dei medallion cioè delle licenze e Uber sta occupando spazi con il suo… - RobertoBurioni : Ricordo che Paxlovid è indicato, tra l'altro, in tutti i pazienti COVID oltre i 65 anni. - AnsaPuglia : Covid: in calo numero positivi in Puglia, oltre 10mila in meno. Oggi rilevati 1.582 casi su 11.306 test, incidenza… - LaGazzettaWeb : Covid, in Puglia cala il numero dei positivi: oltre 10mila in meno - VivMilano : RT @TgrRaiCampania: In calo la curva del contagio, ma 25 nuove vittime. La #Campania resta la seconda regione d'Italia, dopo il Lazio, per… -