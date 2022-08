Corriere dello Sport – Juve, a Paredes fa spazio Zakaria (Di mercoledì 24 agosto 2022) 2022-08-24 10:24:25 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: TORINO – La Juve prova a fare spazio a Paredes. Il poco o nulla in termini di gioco e di idee proposto nel pari contro la Sampdoria ha acceso ulteriormente la luce, se ancora ce ne fosse bisogno, sulle lacune del centrocampo bianconero e, di conseguenza, sulle necessità del reparto. Serve un innesto per trovare iniziativa e fluidità di manovra e per consentire a Locatelli di “liberarsi” dall’ingessatura di un ruolo da regista che ne limita potenzialità e qualità. L’identikit del prescelto porta, ormai da settimane, a Leandro Paredes ma, per arrivare all’argentino del Paris Saint Germain, bisogna trovargli posto in gruppo e questo ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 24 agosto 2022) 2022-08-24 10:24:25 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal: TORINO – Laprova a fare. Il poco o nulla in termini di gioco e di idee proposto nel pari contro la Sampdoria ha acceso ulteriormente la luce, se ancora ce ne fosse bisogno, sulle lacune del centrocampo bianconero e, di conseguenza, sulle necessità del reparto. Serve un innesto per trovare iniziativa e fluidità di manovra e per consentire a Locatelli di “liberarsi” dall’ingessatura di un ruolo da regista che ne limita potenzialità e qualità. L’identikit del prescelto porta, ormai da settimane, a Leandroma, per arrivare all’argentino del Paris Saint Germain, bisogna trovargli posto in gruppo e questo ...

