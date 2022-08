Bologna, ecco Lucumì: 'Convinto da Sartori e dal progetto' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Bologna - "Mi ha parlato e mi ha Convinto Sartori . Mi sono sentito desiderato, mi piace il progetto del Bologna sotto ogni punto di vista: ci sono tanti giocatori forti con i quali ho il piacere di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 24 agosto 2022)- "Mi ha parlato e mi ha. Mi sono sentito desiderato, mi piace ildelsotto ogni punto di vista: ci sono tanti giocatori forti con i quali ho il piacere di ...

CalcioPillole : #Bologna ecco le parole con cui si è presentato #Lucumi. - sportli26181512 : Bologna, ecco Lucumì: 'Convinto da Sartori e dal progetto': Il nuovo acquisto: 'Sarò a disposizione per la trasfert… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Giovanni Padovani, ecco chi è il calciatore arrestato per l’omicidio di Alessandra Matteuzzi - lanuovariviera : La carriera di calciatore in serie D e il post contro la violenza sulle donne. Ecco chi è Giovanni Padovani, il mar… - VBelloz : @GiorgiaMeloni Di questo non dici nulla ? Ti anticipo : italiano bianco sportivo .il tuo stereotipo di nuova genera… -