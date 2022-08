Blue Bloods 13 scuote la vita di Jamie ed Eddie risolvendo un buco di trama dalle passate stagioni

(Di mercoledì 24 agosto 2022)13 comincia con il botto. Lo showrunner Kevin Wade ha anticipato qualcosa a proposito della prossima stagione del poliziesco CBS, in onda in Italia su Rai2, che debutterà negli USA venerdì 7 ottobre 2022. Nel particolare, la coppia formata traedavrà uno scossone in vista della promozione di un di loro, e in questo modo la serie tv risolverà anche undipassati stagione. “Quandoed(interpretati da Will Estes e Vanessa Ray) si sono sposati è stato sollevato un problema. Sebbene non ci siano leggi scritte, è contro la regola che i coniugi lavorino insieme nello stesso distretto“, ha spiegato Wade. “In questa stagione, però, hanno un nuovo comandante (la new entry Stephanie ...

Guida serie TV del 22 agosto: Chicago P.D, Blue Bloods, Westworld Blue Bloods showrunner Kevin Wade has revealed that one Reagan family member is getting a major job change in the Season 13 premiere.On this edition of Conversations, Melissa de la Cruz talks with host Dan Skinner about her latest novel in the Blue Bloods series, "After Life." She is the author of the #1 New York Times best-selling ...