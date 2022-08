Bel tempo prevalente, acquazzoni nelle ore pomeridiane. Ecco dove (Di mercoledì 24 agosto 2022) Mentre una certa instabilità si è attardata nella notte sulle regioni del basso tirreno portando rovesci e temporali anche abbondanti in Sicilia, un nuovo fronte di instabilità ha raggiunto le regioni del medio alto Adriatico portando i primi rovesci di questa nuova fase. Si tratta di una perturbazione collegata ad un minimo centrato sui Balcani che nel corso delle prossime ore attraverserà tutte o quasi le regioni del Centro-Sud stimolando soprattutto nel pomeriggio la formazione di nuovi temporali. Le regioni più esposte saranno basso Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Qui i fenomeni potranno assumere carattere intenso ed essere accompagnati da forti colpi di vento e da grandine ma temporali seppur a carattere meno intenso e in forma più isolata non sono esclusi anche sul resto del Centro e del Sud. L’influenza della ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 24 agosto 2022) Mentre una certa instabilità si è attardata nella notte sulle regioni del basso tirreno portando rovesci erali anche abbondanti in Sicilia, un nuovo fronte di instabilità ha raggiunto le regioni del medio alto Adriatico portando i primi rovesci di questa nuova fase. Si tratta di una perturbazione collegata ad un minimo centrato sui Balcani che nel corso delle prossime ore attraverserà tutte o quasi le regioni del Centro-Sud stimolando soprattutto nel pomeriggio la formazione di nuovirali. Le regioni più esposte saranno basso Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Qui i fenomeni potranno assumere carattere intenso ed essere accompagnati da forti colpi di vento e da grandine marali seppur a carattere meno intenso e in forma più isolata non sono esclusi anche sul resto del Centro e del Sud. L’influenza della ...

