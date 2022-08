Atletica | niente wild card a Zurigo per il campione europeo Marcell Jacobs

AlviseAndolina : Non tanti credo, visto che abbiamo vinto 11 medaglie agli europei di atletica e centomila a quelli di nuoto. Voglia… - nervousMarika : però non sono atletica per niente - FrancescoCabri4 : @Fra_zz Aggiungi: difesa bassissima, alcuni giocatori fuori ruolo, pessima condizione atletica, scarsa personalità,… - FraSpurio : RT @giannimacheda: Finora niente tweet di complimenti a Yemaneberhan Crippa da parte di politici che in genere a ogni successo sportivo it… - giannimacheda : Ancora niente complimenti di Salvini al vincitore dei 10 mila metri agli Europei di atletica. Il fatto che si chiam… -

Mondiali ed Europei sono alle spalle, ma la stagione della grandenon è finita . E per ora non c'è spazio per Marcell Jacobs , alle prese con i postumi del problemino muscolare che ne ha impedito la partecipazione alla 4x100 a Monaco di Baviera. " Non è ...... sfrontato esploratore degli orizzonti delle fatiche, l'intrisa dei suoi malumori si è ... Il referto per Jacobs dice: sovraccarico funzionale, che significa tutto e. Definiamola commedia ...Mondiali ed Europei sono alle spalle, ma la stagione della grande atletica non è finita . E per ora non c'è spazio per Marcell Jacobs , alle prese con i ...Nonostante sia in ripresa dall'infortunio, Marcell Jacobs non ha ricevuto la wildcard per la tappa di Zurigo della Diamond League ...