Arbitri Serie A | le designazioni per la 3^ giornata di campionato

(Di mercoledì 24 agosto 2022)A, ufficializzate leper la terzadella stagione 2022/2023. Eccole nel dettaglio L'AIA ha emanato learbitrali per la secondadella nuova stagione diA: MONZA – UDINESE Venerdì 26/08 h. 18.30 DI BELLO ROSSI L. – MONDIN IV: FERRIERI CAPUTI VAR: MARINI AVAR: LONGO S. LAZIO – INTER Venerdì 26/08 h. 20.45 FABBRI PAGLIARDINI – VECCHI IV: MARESCA VAR: AURELIANO AVAR: CARBONE CREMONESE – TORINO Sabato 27/08 h. 18.30 VALERI BACCINI – PRENNA IV: MARCENARO VAR: BANTI AVAR: ABBATTISTA JUVENTUS – ROMA Sabato 27/08 h. 18.30 IRRATI PRETI – BERTI IV: ABISSO VAR: DI

