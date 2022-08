Almanacco del 24-08-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 agosto 2022)del giorno è mercoledì 24 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo il nome deriva dall’aramaico bar talmente significa figlio di talmay latinizzato poi in Bartolomeo il proverbio si dice a San Bartolomeo anche il diluvio serve solo un pediluvio e Vabbè staremo a vedere i nati di oggi Peppino De Filippo Paolo coelio Pierfrancesco Favino auguri grandissimo attore Noi andiamo a fare gli auguri Un Erica Buon compleanno Enrica carissima mamma mia veramente salutiamo anche Giacomo Buon compleanno Anella Claudia Maria Chiara tuttiparte Giacomo ho tantissimi saluti salutiamo anche Luca che ci ha raggiunto anche oggi tra tra i primi a farci arrivare i tuoi messaggi e poi un messaggio anonimo su Ma che che arriva in quella un anonimo realtà si firma Ma insomma sapete quelli che che arrivano non che chi ci racconta Sono stato ...