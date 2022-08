Alle elezioni più social di sempre, voterà meno di un under-35 su due. Ecco come è cresciuto (ancora) l’astensionismo tra i giovani (Di mercoledì 24 agosto 2022) Quelle che si terranno il prossimo 25 settembre saranno le elezioni più social di sempre. Leader politici che su TikTok attaccano gli avversari, botta e risposta a suon di tweet, comizi e presentazioni di programmi mandati in onda su Instagram e Facebook, per non parlare del fatto che sempre più spesso gli interventi importati sono pensati in inglese e francese. Sembrerebbe che la tradizione politica si stia piegando un voto dopo l’altro verso il mondo del web per parlare Alle generazioni più giovani, i più smart. Ma tutto questo rischia di ridursi a semplice apparenza. A un mese dal voto, infatti, il portale di sondaggi YouTrend prevede un’affluenza che oscilla intorno al 65%, e che rischia di provocare l’astensione più alta di sempre. E come se non ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 agosto 2022) Quelle che si terranno il prossimo 25 settembre saranno lepiùdi. Leader politici che su TikTok attaccano gli avversari, botta e risposta a suon di tweet, comizi e presentazioni di programmi mandati in onda su Instagram e Facebook, per non parlare del fatto chepiù spesso gli interventi importati sono pensati in inglese e francese. Sembrerebbe che la tradizione politica si stia piegando un voto dopo l’altro verso il mondo del web per parlaregenerazioni più, i più smart. Ma tutto questo rischia di ridursi a semplice apparenza. A un mese dal voto, infatti, il portale di sondaggi YouTrend prevede un’affluenza che oscilla intorno al 65%, e che rischia di provocare l’astensione più alta di. Ese non ...

AlexBazzaro : Cari amici, vi comunico che non sono stato candidato alle prossime elezioni politiche. Pieno rispetto per le scelte… - marcocappato : Nell'era della disaffezione dai partiti, 30.000 persone hanno pagato di tasca loro affinché una lista fosse present… - carlosibilia : Queste sono alcune delle persone che si candideranno insieme a @GiuseppeConteIT alle elezioni del 25 settembre. Inf… - jamesbibarnes : Raga voterò alle elezioni anche se sono all'estero ???? adesso muovetevi e fare sta cosa anche per i fuorisede - sardikus : RT @sara_moretto: Ecco un breve estratto della puntata di #Ring di ieri sera dedicata alle #elezioni del 25 settembre. Qui il video con i m… -