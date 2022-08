A sei mesi dall'invasione russa, l'Ucraina ferma i piani di Putin (Di mercoledì 24 agosto 2022) Era il 24 febbraio e l'offensiva sarebbe dovuta durare pochi giorni. Nelle previsioni del Cremlino (e anche in quelle del Pentagono) i russi, arrivando rapidamente a Kyiv per uccidere o mettere in fuga il presidenze Zelensky, avrebbero poi ottenuto il controllo dell'intero paese. In sostanziale inferiorità numerica, in pochi pensavano che gli ucraini avrebbero combattuto fino a oggi. Invece abbiamo assistito ai bombardamenti in Crimea, alla resistenza militare nel Donbass e a quella dei partigiani a Kherson. Nella mappa dell'Institute for the study of war, la presenza delle truppe ucraine mantentiene quelle russe ai limiti del paese: fuori da Kharkiv, sotto la città dei sei reattori, a sud di Mykolaïv. Ad oggi, nell'anniversario della festa d'indipendenza dell'Ucraina, per la quale il presidente Volodymyr Zelensky ha previsto da parte della Russia "qualcosa di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 24 agosto 2022) Era il 24 febbraio e l'offensiva sarebbe dovuta durare pochi giorni. Nelle previsioni del Cremlino (e anche in quelle del Pentagono) i russi, arrivando rapidamente a Kyiv per uccidere o mettere in fuga il presidenze Zelensky, avrebbero poi ottenuto il controllo dell'intero paese. In sostanziale inferiorità numerica, in pochi pensavano che gli ucraini avrebbero combattuto fino a oggi. Invece abbiamo assistito ai bombardamenti in Crimea, alla resistenza militare nel Donbass e a quella dei partigiani a Kherson. Nella mappa dell'Institute for the study of war, la presenza delle truppe ucraine mantentiene quelle russe ai limiti del paese: fuori da Kharkiv, sotto la città dei sei reattori, a sud di Mykolaïv. Ad oggi, nell'anniversario della festa d'indipendenza dell', per la quale il presidente Volodymyr Zelensky ha previsto da parte della Russia "qualcosa di ...

