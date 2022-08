Volley, Mondiali 2022: le favorite. La Francia a caccia del primo iridato ma la Polonia vuole il tris in casa (Di martedì 23 agosto 2022) Le pretendenti al trono sono le solite, difficile discostarsi dalle consuete cinque formazioni (la sesta sarebbe stata la Russia che, nei progetti iniziali, sarebbe dovuta anche essere la padrona di casa) che possono arrivare in fondo al Mondiale maschile in programma fra Slovenia e Polonia. La favorita numero uno è ancora la squadra di casa che ha vinto gli ultimi due titoli iridati. I polacchi hanno le carte in regola per fare tris: rosa lunga, sestetto solido e completo, pubblico amico e tanta voglia di riscatto dopo il flop di Tokyo. La squadra polacca è la favorita principale del torneo iridato ma dovrà fare i conti con alcune rivali agguerrite e pronte a reggere il confronto, una su tutte la Francia campione olimpica. La squadra di Andrea Giani ha iniziato a stagione vincendo la ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Le pretendenti al trono sono le solite, difficile discostarsi dalle consuete cinque formazioni (la sesta sarebbe stata la Russia che, nei progetti iniziali, sarebbe dovuta anche essere la padrona di) che possono arrivare in fondo al Mondiale maschile in programma fra Slovenia e. La favorita numero uno è ancora la squadra diche ha vinto gli ultimi due titoli iridati. I polacchi hanno le carte in regola per fare: rosa lunga, sestetto solido e completo, pubblico amico e tanta voglia di riscatto dopo il flop di Tokyo. La squadra polacca è la favorita principale del torneoma dovrà fare i conti con alcune rivali agguerrite e pronte a reggere il confronto, una su tutte lacampione olimpica. La squadra di Andrea Giani ha iniziato a stagione vincendo la ...

