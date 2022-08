UFFICIALE - Mercoledi amichevole Napoli - Juve Stabia al Maradona | ingresso gratuito per tutti

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 23 agosto 2022) Il nuovosarà presentato ai tifosi mercoledì 24 agosto alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando. Verrà disputara una partitadi allenamento contro la, durante la quale si potranno vedere per la prima volta giocare con la maglia delgli ultimi acquisti Sirigu, Raspadori, Ndombele e Simeone, insieme ai componenti della rosa, inclusi gli altri nuovi arrivati, Kvaratskhelia, Ostigard, Kim, Olivera, Gaetano e Zerbin. L’alsaràperQueste le modalità di accesso per gli abbonati e per i non abbonati. Per gli abbonati verrà caricato un invito sulla Fidelity Card con la quale hanno sottoscritto l’abbonamento e dovranno ...