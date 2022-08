Tifoso della Fiorentina aggredito | l’Empoli | “Vicinanza e solidarietà”

(Di martedì 23 agosto 2022) “A seguito di quanto avvenuto nelle ore successive al terminesfida tra Empoli edi domenica scorsa, Empoli Football Club si dissocia e condanna ogni forma di violenza, esprimendo la propriaaloltre che ribadire come certi episodi niente hanno a che fare con il calcio e lo sport“. Con una nota ufficialemostra la suaalvioladopo il derby toscano di domenica. I fatti erano avvenuti la notte tra domenica e lunedì, quando unviola, 52enne, era statocon calci e pugni da tre persone. L’uomo, condotto al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, era stato ...

sportface2016 : Tifoso #Fiorentina aggredito, l'#Empoli: 'Vicinanza e solidarietà' - itsmealepa : RT @davom23: Il tifoso della Juve è incapace di distinguere una partita dal quadro complessivo: fai una brutta prestazione? Tutto è da butt… - mbafozzo1 : RT @davom23: Il tifoso della Juve è incapace di distinguere una partita dal quadro complessivo: fai una brutta prestazione? Tutto è da butt… - davom23 : Il tifoso della Juve è incapace di distinguere una partita dal quadro complessivo: fai una brutta prestazione? Tutt… - Riccard68155499 : Se Allegri fosse veramente tifoso della Juve come sbandiera ai quattro venti da anni farebbe un atto d’amore dando… -

In classifica i bianconeri salgono a quota 4, mentre i blucerchiati conquistano il primo puntostagione. Il commento dello storico ebianconero Giovanni De Luna .Per ilFiorentina una prognosi di trenta giorni dovuta alle gravi lesioni al volto: frattura dello zigomo sinistro, del setto nasale emandibola . I carabinieri di Empoli stanno ...Gesto commovente alla fine della sfida tra Defensa y Justicia e Boca Juniors. Luis Ezequiel Unsain è in ginocchio e riceve l'abbraccio del ragazzino ...ROMA (ITALPRESS) - Nella cornice di uno Stadio Olimpico gremito dagli oltre 60.000 spettatori è stato premiato il vincitore del concorso 'Ogni ...