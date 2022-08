Roma, monopattino ‘stupefacente’: sul mezzo con la droga, vedono la Polizia e scappano (Di martedì 23 agosto 2022) Avevano qualcosa da nascondere. E gli agenti di Polizia se ne sono accorti quando, alla loro vista, i due uomini a bordo del monopattino hanno cercato di fuggire, di allontanarsi frettolosamente. Ma invano perché, in realtà, poi sono stati fermati su quel mezzo ‘stupefacente’. In giro sul monopattino con la droga Sono stati gli agenti del XII Distretto Monteverde, durante un servizio di controllo del territorio, a notare due persone su un monopattino. I due, quando sono stati fermati, sono stati trovati in possesso di circa 4.39 gr di cocaina e circa 150 euro in contanti. L’arresto e la multa Dopo tutti gli accertamenti, uno di loro, il 25enne albanese, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente, mentre all’altro, 43enne italiano, è stata contestata la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 agosto 2022) Avevano qualcosa da nascondere. E gli agenti dise ne sono accorti quando, alla loro vista, i due uomini a bordo delhanno cercato di fuggire, di allontanarsi frettolosamente. Ma invano perché, in realtà, poi sono stati fermati su quel. In giro sulcon laSono stati gli agenti del XII Distretto Monteverde, durante un servizio di controllo del territorio, a notare due persone su un. I due, quando sono stati fermati, sono stati trovati in possesso di circa 4.39 gr di cocaina e circa 150 euro in contanti. L’arresto e la multa Dopo tutti gli accertamenti, uno di loro, il 25enne albanese, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente, mentre all’altro, 43enne italiano, è stata contestata la ...

