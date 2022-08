Protezione Civile: prorogata l’allerta meteo fino alle 21 di domani (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È in vigore fino alle 21 di oggi una allerta meteo dell Protezione Civile della Regione Campania di colore Giallo per temporali valida sull’intero territorio regionale. Dopo una pausa notturna, la perturbazione tornerà ad insistere sulla Campania. La stessa Protezione Civile regionale, ha emanato infatti un nuovo avviso di allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L’avviso è valido dalle 12 alle 21 di domani, mercoledì 24 agosto, su tutto il territorio regionale ad esclusione delle zone 1 e 2 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese). I temporali, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È in vigore21 di oggi unartadelldella Regione Campania di colore Giallo per temporali valida sull’intero territorio regionale. Dopo una pausa notturna, la perturbazione tornerà ad insistere sulla Campania. La stessaregionale, ha emanato infatti un nuovo avviso dirtaper piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L’avviso è valido d1221 di, mercoledì 24 agosto, su tutto il territorio regionale ad esclusione delle zone 1 e 2 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese). I temporali, ...

