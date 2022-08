PlayStation: il prossimo showcase è al centro di un rumor tutto italiano (Di martedì 23 agosto 2022) L’ultima indiscrezione sul mondo PlayStation parla la lingua che fu di Dante: ecco il rumor nato sullo Stivale circa il prossimo showcase Il tam tam della stampa di settore è alle prese con un rumor che, una volta tanto, noi non avremo alcun bisogno di tradurre: i fan di PlayStation potrebbero doversi aspettare un nuovo showcase in tempi relativamente brevi. Il leaker AccountNgt ha parlato già lo scorso maggio di una penuria di presentazioni almeno fino a settembre, e ora l’account News0Videogames ha fatto eco alla voce di corridoio. Voce che, ricordiamo a tutti gli eventuali videogiocatori dell’ultima ora, va sempre presa come tale; in altre parole, con le pinze. I più ottimisti tra voi, però, possono già mettere mano al calendario. Il rumor ... Leggi su tuttotek (Di martedì 23 agosto 2022) L’ultima indiscrezione sul mondoparla la lingua che fu di Dante: ecco ilnato sullo Stivale circa ilIl tam tam della stampa di settore è alle prese con unche, una volta tanto, noi non avremo alcun bisogno di tradurre: i fan dipotrebbero doversi aspettare un nuovoin tempi relativamente brevi. Il leaker AccountNgt ha parlato già lo scorso maggio di una penuria di presentazioni almeno fino a settembre, e ora l’account News0Videogames ha fatto eco alla voce di corridoio. Voce che, ricordiamo a tutti gli eventuali videogiocatori dell’ultima ora, va sempre presa come tale; in altre parole, con le pinze. I più ottimisti tra voi, però, possono già mettere mano al calendario. Il...

