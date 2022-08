Pickleball | gioco Usa ad alto rischio di infortuni

Leggi su agi

(Di martedì 23 agosto 2022) AGI - Racconta il New York Times che “durante una recente partita di", terra di mezzo tra il tennis e il padel, uno sport molto popolare negli Stati Uniti, inventato nel 1965, “Nish Nadaraja, 50 anni, ha fatto un rapido affondo per la palla. Era a pochi metri di distanza, ma il signor Nadaraja, un imprenditore della California settentrionale, ha detto di aver sentito i suoi piedi aggrovigliarsi e ha iniziato a cadere sul marciapiede al rallentatore". Se però il prestigioso quotidiano americano e anche internazionale decide di dare una notizia simile e di dedicarvi un servizio ampio è perché glida“erano in aumento anche prima della pandemia”, tant'è che un'analisi pubblicata nel 2019 su The Journal of Emergency Medicine ha tuttavia stimato che “ci sono state 19.000 lesioni da ...