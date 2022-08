Per dieci centesimi, Coviello domina lo slalom di Montesano sulla Marcellana (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiMontesano sulla Marcellana (Sa) – dieci centesimi che valgono una vittoria: si è decisa per uno “spicciolo” la 13ma edizione della “Coppa Città di Montesano sulla Marcellana”, disputata ieri, domenica 21 agosto, sui tornanti del comune salernitano. Il successo è andato al potentino Carmelo Coviello, a bordo di una Osella PA21 Viktor Suzuki, mentre il lato peggiore della monetina è toccato al giovane frusinate Adriano Ricci, su Formula Gloria. Dopo un primo passaggio con errore per entrambi, ad attribuire i risultati finali è stata la seconda manche, con il tempo di 2’48”49 fissato dal pilota lucano della scuderia Venanzio, seguito, a distanza di un decimo esatto, dallo sfidante di Santopadre, che in gara tre ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) –che valgono una vittoria: si è decisa per uno “spicciolo” la 13ma edizione della “Coppa Città di”, disputata ieri, domenica 21 agosto, sui tornanti del comune salernitano. Il successo è andato al potentino Carmelo, a bordo di una Osella PA21 Viktor Suzuki, mentre il lato peggiore della monetina è toccato al giovane frusinate Adriano Ricci, su Formula Gloria. Dopo un primo passaggio con errore per entrambi, ad attribuire i risultati finali è stata la seconda manche, con il tempo di 2’48”49 fissato dal pilota lucano della scuderia Venanzio, seguito, a distanza di un decimo esatto, dallo sfidante di Santopadre, che in gara tre ...

