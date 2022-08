Meloni: "Posso guidare il governo, basta con le intimidazioni" (Di martedì 23 agosto 2022) AGI - Occorre "un governo di persone che non abbiano padroni, che non siano ricattabili. Penso di poter guidare un governo così. Non ci facciamo intimorire, ricattare e comprare". Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, nel corso di un comizio ad Ancona. "Un governo così, di persone non ricattabili, può fare in Italia cose normali di buon senso che potrebbero cambiare tanto. Stiamo facendo una campagna elettorale nella quale cerchiamo di non promettere cose che non possiamo realizzare", ha aggiunto Meloni. "L'Italia non ha una strategia industriale da qualche decennio. Ho delle idee di quali debbano essere le priorità". Ad esempio, "siamo pronti a gestire dignitosamente il fenomeno dell'immigrazione illegale". Per la leader di Fdi, " in Italia debba esserci un Ministero del ... Leggi su agi (Di martedì 23 agosto 2022) AGI - Occorre "undi persone che non abbiano padroni, che non siano ricattabili. Penso di poteruncosì. Non ci facciamo intimorire, ricattare e comprare". Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia, nel corso di un comizio ad Ancona. "Uncosì, di persone non ricattabili, può fare in Italia cose normali di buon senso che potrebbero cambiare tanto. Stiamo facendo una campagna elettorale nella quale cerchiamo di non promettere cose che non possiamo realizzare", ha aggiunto. "L'Italia non ha una strategia industriale da qualche decennio. Ho delle idee di quali debbano essere le priorità". Ad esempio, "siamo pronti a gestire dignitosamente il fenomeno dell'immigrazione illegale". Per la leader di Fdi, " in Italia debba esserci un Ministero del ...

