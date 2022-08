Leader occidentali (anche Erdo?an) a sostegno di Kiev: “La Crimea è Ucraina”. Onu: “Rischio nucleare ai massimi degli ultimi decenni” (Di martedì 23 agosto 2022) Un coro unanime si leva sia dalle bocche dei rivali che da quelle di partner importanti della Russia, come la Turchia: “La Crimea è Ucraina”. I principali Leader europei e mondiali sono tornati a discutere del conflitto ucraino in coincidenza con l’inizio del secondo summit della Piattaforma di Crimea. Tra questi c’era ovviamente il presidente di Kiev, Volodymyr Zelensky, che ritiene “necessario che la Crimea sia liberata perché si arrivi davvero alla vittoria, perché il diritto internazionale sia ristabilito. Tutto è iniziato in Crimea e deve finire in Crimea“. A sostenerlo, oltre alle istituzioni europee, anche il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an, partner privilegiato di Mosca che si è ritagliato un ruolo da mediatore nello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Un coro unanime si leva sia dalle bocche dei rivali che da quelle di partner importanti della Russia, come la Turchia: “La”. I principalieuropei e mondiali sono tornati a discutere del conflitto ucraino in coincidenza con l’inizio del secondo summit della Piattaforma di. Tra questi c’era ovviamente il presidente di, Volodymyr Zelensky, che ritiene “necessario che lasia liberata perché si arrivi davvero alla vittoria, perché il diritto internazionale sia ristabilito. Tutto è iniziato ine deve finire in“. A sostenerlo, oltre alle istituzioni europee,il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an, partner privilegiato di Mosca che si è ritagliato un ruolo da mediatore nello ...

cravattarossa : RT @lvogruppo: A chi si sta chiedendo perché Sanna Marin sia difesa a spada tratta da tutto il mainstream mentre altri politici no, qui c'è… - MaurizioTorchi2 : RT @lvogruppo: A chi si sta chiedendo perché Sanna Marin sia difesa a spada tratta da tutto il mainstream mentre altri politici no, qui c'è… - rxhalr : RT @lvogruppo: A chi si sta chiedendo perché Sanna Marin sia difesa a spada tratta da tutto il mainstream mentre altri politici no, qui c'è… - NilusIV : RT @lvogruppo: A chi si sta chiedendo perché Sanna Marin sia difesa a spada tratta da tutto il mainstream mentre altri politici no, qui c'è… - annac82 : RT @lvogruppo: A chi si sta chiedendo perché Sanna Marin sia difesa a spada tratta da tutto il mainstream mentre altri politici no, qui c'è… -