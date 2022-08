(Di martedì 23 agosto 2022) Il brutto pareggio di Marassi, in casa di un'ottima Samp, l'ha confermato: no, non era questa la partenza stagionale che John Elkann e Andrea Agnelli si auguravano, il 4scorso, a Villar Perosa,...

Corriere dello Sport

Sinora, per la Juve è stato un, anticipato il 27 luglio dall'infortunio di Pogba, seguito il 15dal ko Di Maria: due bruschi stop che hanno stravolto i piani tecnici. E poi i ...... L'agosto nero della Juve, Allegri con la Roma si gioca già molto Gli infortuni eccellenti, i malumori di Vlahovic servito pochissimo e malissimo, la possibile stangata Uefa per il Fair Play Finanziario (blocco del mercato in gennaio), il gioco scadente: non è ques ...