Juve, già bloccato un attaccante (Di martedì 23 agosto 2022) La Juventus ha già bloccato Arek Milik per l’attacco. I bianconeri si sono cautelati in caso di mancato arrivo di Depay, e hanno... Leggi su calciomercato (Di martedì 23 agosto 2022) Lantus ha giàArek Milik per l’attacco. I bianconeri si sono cautelati in caso di mancato arrivo di Depay, e hanno...

sportmediaset : Allegri è già sotto processo: una brutta Juve rende Vlahovic inutile - EzioGreggio : Bravo #Allegri alla prima della @juventusfc ha dimostrato che questa Juve è cambiata rispetto all’inizio dello sco… - romeoagresti : Come arriva la #Juve alla prima di campionato? ?? I terzini sinistri spaventano ?? La squadra necessita ancora di r… - SalvoPanda : @APesciarelli Io Kean lo vorrei vedere seconda punta (quindi non alla Juve perché già e tanto che ne mette uno in c… - napolista : Di Marzio: la Juve ha scelto #Milik, si lavora all’intesa con il calciatore Il club bianconero ha già raggiunto un… -