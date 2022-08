Il video dello stupro di Piacenza non è più sui social di Giorgia Meloni (ma non li ha cancellati lei)

(Di martedì 23 agosto 2022) Non li hadalle sua bacheche. Anzi, ha rivendicato quella pubblicazione (che oltre a essere una mera speculazione elettorale vìola il buon senso e le carte deontologiche dell’ordine dei giornalisti al quale è iscritta dal 2006, nell’elenco dei “professionisti) per controbattere alle accuse mosse da molte personalità della politica e utenti. Quelche immortala le immagini di uno, però, ora non esistono più né sul profilo Twitter né su quello Facebook di. A rimuovere entrambi, infatti, sono state le piattaformepubblicati da, la rimozione di Facebook e Twitter La storia della condivisione del ...

gaiatortora : Appello a tutti i social rimuovete il video dello stupro #Twitter #Stupro - rulajebreal : Le vittime di stupro subiscono un doppio abuso: dallo stupratore e da chi insinua la loro complicità. Poi ci sono… - TommasoTurci : Mister #Alvini torna sul campo. All’Olimpico non c’è più nessuno, ma lui vuole fare un video dello stadio senza ess… - paoloparenti9 : @i_larussaINTER Chi stupra una donna è un criminale, di qualunque nazionalità sia. Chi pubblica il video dello stup… - coco69463017 : Video dello stupro -

...che la donna sarebbe entrata in Russia a luglio mentre già da mesi era indicata negli archivi... Avrebbe poi affittato una casa nello stesso palazzo di Darya, come si vede da undiffuso. ...Di fatto nel corso dell'ultima puntata, ha messo nel mirino la leader di Fratelli d'Italia per ilstupro di Piacenza mostrato dalla stessa Meloni sui social. Premessa doverosa: il ...lo stesso non si può dire per quel che riguarda i profili social di Giorgia Meloni. Perché lei stessa – e in numerose prese di posizione di Fratelli d’Italia – ha difeso quella sua iniziativa di ...Scoppia la polemica per un post pubblicato da Giorgia Meloni in cui la leader di FdI condivide il video di uno stupro di un'ucraina da parte di ...