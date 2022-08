Ha vinto ten Hag, ha perso Ronaldo. La stampa inglese: «Andrà via entro la fine del mercato» (Di martedì 23 agosto 2022) Il Manchester United ha vinto, ha vinto Erik ten Hag, ha perso Ronaldo. Il 2-1 al Liverpool con CR7 in panchina (con Maguire e Shaw) per 85 minuti ha una sola lettura: l’all-in è riuscito. Il tecnico ha sentenziato che dalla crisi profonda si esce anche senza i grandi vecchi. E Ronaldo può andar via, trovasse chi se lo prende. Tra chi lo se potrebbe prendere (incastrando pezzi difficilissimi ma non impossibili), lo sappiamo, c’è anche il Napoli. Anzi, a leggere la stampa internazionale, praticamente solo il Napoli. Nel senso che davvero pare non lo voglia nessuno, almeno tra le grandi squadre. Intanto lui ha trascorso quasi tutta la partita in panchina, “un insulto a sua maestà”, si legge in giro. Durante il match ha fissato spesso il vuoto, mentre i compagni parlavano. Sembrava ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 agosto 2022) Il Manchester United ha, haErik ten Hag, ha. Il 2-1 al Liverpool con CR7 in panchina (con Maguire e Shaw) per 85 minuti ha una sola lettura: l’all-in è riuscito. Il tecnico ha sentenziato che dalla crisi profonda si esce anche senza i grandi vecchi. Epuò andar via, trovasse chi se lo prende. Tra chi lo se potrebbe prendere (incastrando pezzi difficilissimi ma non impossibili), lo sappiamo, c’è anche il Napoli. Anzi, a leggere lainternazionale, praticamente solo il Napoli. Nel senso che davvero pare non lo voglia nessuno, almeno tra le grandi squadre. Intanto lui ha trascorso quasi tutta la partita in panchina, “un insulto a sua maestà”, si legge in giro. Durante il match ha fissato spesso il vuoto, mentre i compagni parlavano. Sembrava ...

