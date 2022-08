Graduatorie GPS 2022/24: nuove pubblicazioni e rettifiche. AGGIORNATO con Novara (Di martedì 23 agosto 2022) Graduatorie GPS per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: sono giorni molto importanti. Anche dopo la pubblicazione degli elenchi infatti gli Uffici Scolastici, con l'ausilio delle scuole polo lavorano alla valutazione delle domande, leggono i reclami prodotti dagli aspiranti, cercano di sistemare alcune posizioni in modo da consentire la produzione della domanda di supplenza con la posizione effettivamente spettante in base al punteggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 agosto 2022)GPS per gli anni scolastici/23 e 2023/24: sono giorni molto importanti. Anche dopo la pubblicazione degli elenchi infatti gli Uffici Scolastici, con l'ausilio delle scuole polo lavorano alla valutazione delle domande, leggono i reclami prodotti dagli aspiranti, cercano di sistemare alcune posizioni in modo da consentire la produzione della domanda di supplenza con la posizione effettivamente spettante in base al punteggio. L'articolo .

ProDocente : Graduatorie per le supplenze 2022/24, esclusione docente delle GaE da GPS: ecco perché - ProDocente : Supplenze GaE e GPS 2022, quando si applica riserva posti legge 68. Graduatorie senza distinzione di fascia - lacittanews : Di Nino Sabella I docenti già inseriti in GaE potevano presentare, per la stessa classe di concorso… - zazoomblog : Graduatorie per le supplenze 2022-24 esclusione docente delle GaE da GPS: ecco perché - #Graduatorie #supplenze #2… - orizzontescuola : Graduatorie per le supplenze 2022/24, esclusione docente delle GaE da GPS: ecco perché -